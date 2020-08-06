Челябинское предприятие Роскосмоса перешло на 4-дневную неделю

На УКВЗ переходят на сокращенную рабочую неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ), градообразующее предприятие челябинского города Усть-Катав, перевело всех 2 840 сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Это связано с нарушением срока поставки комплектующих, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Из-за пандемии коронавируса нашими партнерами были существенно нарушены сроки поставки комплектующих для нашей продукции, поэтому производство по объективным причинам не может работать в полном объеме. В связи с этим, руководством предприятия было принято решение перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Как только поставки комплектующих восстановятся, завод вернется к нормальному режиму работы. УКВЗ полностью обеспечен заказами как на 2020-й, так и на 2021-й годы», — заверили в пресс-службе.

УКВЗ входит в структуру Роскосмоса. В феврале прошлого года несколько сотен работников вышли на митинг против снижения зарплат. На предприятии объяснили инцидент недозагрузкой трамвайного производства — вместо 75 вагонов в 2018 году продали только 25. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил экс-губернатору Борису Дубровскому приобрести сотню усть-катавских трамваев.

В апреле 2019 года глава АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) Андрей Жерегеля сообщил «URA.RU» о планах вывода предприятия из кризиса и разработке новых видов техники. В июне 2020 года УКВЗ объявил о выпуске первого образца лифта, в кабине которого пассажиров в начале движения приветствует фраза первого в мире космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!».