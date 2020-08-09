В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли все городские лагеря

Школы будут готовить к новому учебному году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге не будут проводить смены в летних лагерях, которые расположены на базе школ. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

«Проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным», — говорится в сообщении ведомства. Такое решение было принято из-за ограничений по коронавирусу и для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

В департаменте образования отметили, что отказ от смен позволит начать учебный год в формате очного обучения, а также снизить риск распространения инфекции в школах. Решение согласовано с местной прокуратурой и Роспотребнадзором.

Детские лагеря в регионе открыты с 15 июня, но работают в основном только загородные базы. За все время работы было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом как среди детей, так и среди сотрудников лагерей.