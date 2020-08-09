В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли все городские лагеря

В Екатеринбурге не будут проводить смены в летних лагерях, которые расположены на базе школ. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
«Проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным», — говорится в сообщении ведомства. Такое решение было принято из-за ограничений по коронавирусу и для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
В департаменте образования отметили, что отказ от смен позволит начать учебный год в формате очного обучения, а также снизить риск распространения инфекции в школах. Решение согласовано с местной прокуратурой и Роспотребнадзором.
Детские лагеря в регионе открыты с 15 июня, но работают в основном только загородные базы. За все время работы было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом как среди детей, так и среди сотрудников лагерей.
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