09 августа 2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли все городские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, стулья, карантин, летние каникулы, столовая, covid-19, covid19, социальная дистанция, оздоровительный лагерь
Школы будут готовить к новому учебному году Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге не будут проводить смены в летних лагерях, которые расположены на базе школ. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

«Проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным», — говорится в сообщении ведомства. Такое решение было принято из-за ограничений по коронавирусу и для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

В департаменте образования отметили, что отказ от смен позволит начать учебный год в формате очного обучения, а также снизить риск распространения инфекции в школах. Решение согласовано с местной прокуратурой и Роспотребнадзором.

Детские лагеря в регионе открыты с 15 июня, но работают в основном только загородные базы. За все время работы было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом как среди детей, так и среди сотрудников лагерей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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