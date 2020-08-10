Учебный год для курганских школьников начнется по новым правилам

В курганских школах с 1 сентября вводят «кабинетный режим» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Курганской области учебный год начнется с 1 сентября 2020 года в традиционном формате, но с учетом эпидемиологической обстановки. В частности, в учебных заведениях вводят так называемый «кабинетный режим», сообщили URA.RU в региональном департаменте образования и науки.

«В соответствии с решением оперативного штаба на территории Курганской области разрешено проведение образовательной деятельности во всех образовательных организациях в группах численностью не более 30 человек», — отметили в ведомстве. Проведение массовых мероприятий в школах запрещено. «Решение о формате проведения линеек будет принято непосредственно перед началом учебного года», — заявили в департаменте.

Для минимизации контактов между школьниками до 1 января 2021 года будет организована кабинетная система обучения: учащиеся не будут переходить из одного кабинета в другой, учителя придут к ним сами. При этом отмечается, что переоборудования кабинетов не потребуется. При необходимости, отдельные школы временно могут перейти на двухсменный режим обучения.

В школах усилят дезинфекционный режим, у учеников будут измерять температуру. Обязательна обработка рук антисептиками, использование масок и перчаток. «В настоящее время ведется обеспечение образовательных организаций бесконтактными термометрами, дозаторами и средствами индивидуальной защиты», — уточнили в департаменте. Также предусмотрено использование одноразовой посуды.

Посещение школ лицами, не связанными с образовательной деятельностью, будет запрещено. В спортивных залах после каждого посещения должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами.

Школы и колледжи в Курганской области перевели на дистанционное обучение в середине марта из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В таком формате учебные заведения работали до конца учебного года.