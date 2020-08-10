10 августа 2020
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Количество умерших пермяков с COVID-19 приблизилось к 300

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, капсула, транспортировка, covid-19, covid19, коронавирус
За сутки скончалось три пациента с COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки умерло 3 пациента, у которых был выявлен коронавирус. Такие данные приводит краевое министерство здравоохранения.

«За прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода. Таким образом, на сегодня зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 112 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19», — сообщает пресс-служба минздрава края.

Всего по данным на 11 августа в регионе выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составило 6637, выздоровело 4722 человека (+39 за сутки).

Ежесуточный прирост больных составил 1,0% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни (Rt) на сегодня составляет 0,96 (на 10 августа — 0,99, на 9 августа — 0,95). Регион сможет перейти к третьему этапу снятия ограничений, когда этот показатель не будет превышать 0,5.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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