В Екатеринбурге саперы ищут бомбы в поездах и самолетах

Хулиган сообщил о бомбе в поездах и самолетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестный заминировал авиа и железнодорожный транспорт, а также административные здания Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Второй раз сутки поступило сообщение о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области (первое минирование было утром в 7:56). Информация пришла на электронную почту суда. В письме сказано так же о том, что в Екатеринбурге заминированы все больницы, железнодорожные составы на вокзале, самолеты, находящиеся в настоящее время на поле аэропорта Кольцово», — сообщил инсайдер.

По словам источника, информация доведена до руководства администрации города, НОГЗН и председателей КЧС районов города. Проверка объектов в Екатеринбурге проводится силами ЧОП, сотрудниками полиции, специалистами ООО «Урал-Вымпел», сотрудниками «Росгвардии», ОМОН на транспорте проводится проверка помещений указанных объектов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать по итогам проверки.

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