Шнуров нашел особую пользу российской вакцины от коронавируса

По мнению Сергея Шнурова, благодаря вакцине от COVID-19 россияне бросят пить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров отреагировал на новость о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем. В ироничном стихотворении артист отметил, что единственным плюсом для россиян от препарата станет то, что они будут вынуждены отказаться от спиртных напитков.

В своем стихотворении Шнуров пишет, что испытать российскую вакцину от коронавируса в стране хотят все — жители городов и деревень, а также учащиеся в школах и институтах. При этом музыкант отмечает, что многих не смущают никакие «кривотолки» о вакцине. «Пусть будет она от ковида. А как не поможет? Да ну. Зато подошьете (то же, что кодирование от алкоголизма — прим. ред.) страну», — заключил Шнуров.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Он стал первой вакциной от коронавируса рынке. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в других странах сейчас высокий спрос на российскую вакцину от COVID-19, однако пока за границу ничего не продается, пишет RT. В то же время опрос показал, что большинство врачей в России не доверяют созданной вакцине и не готовы ее ставить, напоминает «Национальная служба новостей».

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