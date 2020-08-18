У Михаила Ефремова не было инсульта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

У актера Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП в центре Москвы, не было настоящего инсульта. Как рассказал невролог Александр Евдокимов, артист перенес транзиторную ишемическую атаку, после которой можно восстановиться в течение суток.

Как отметил врач, транзиторные ишемические атаки, которые значатся в документе в строке «диагноз» являются функциональным состоянием организма. «Оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер. Например, если у человека идет транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать», — рассказал невролог в интервью «Пятому каналу». Он отметил, что уже через сутки все эти функции восстанавливаются.

Как выяснили СМИ, основной диагноз артиста, находившегося три дня в больнице под наблюдением медиков, записан как «повторные транзиторные ишемические атаки». В разделе «динамика состояния» указано: «Очаговой неврологической симптоматики нет».

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев на судебном заседании утверждал, что его подзащитный страдает хронической прогрессивной болезнью легких, а кроме того, врачи поставили ему диагноз инсульт. Адвокат утверждал, что жизнь актера находится под угрозой.

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ефремов попал в ДТП в начале июня. В состоянии опьянения он врезался в другую машину, ее водитель Сергей Захаров позднее погиб в больнице. Более двух месяцев Ефремов сидит на домашнем аресте. Свою вину артист не признает.

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