Адвокат заявил об угрозе для жизни Ефремова

У Ефремова онемели конечности и нарушилась речь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, страдает хронической прогрессивной болезнью легких, и его жизнь находится под угрозой. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«У Михаила Ефремова развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения», — цитирует адвоката ТАСС. Он предупредил, что артисту необходимо ходить к врачу. Ранее Пашаев объяснял, что его подзащитный из-за плохого самочувствия не явился в суд 17 августа. На судебном заседании должны были рассмотреть ходатайство о разрешении двухчасовых прогулок артиста в сопровождении сотрудников ФСИН.

Сейчас Ефремов находится на домашнем аресте и не может выходить на улицу. По словам его друга, актер дышит свежим воздухом у открытого окна после наступления темноты. В квартире, где находится Ефремов, тяжело дышать из-за сильной влаги, говорил Пашаев.

Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня. В состоянии опьянения он врезался в другую машину, ее водитель Сергей Захаров позднее погиб в больнице. Более двух месяцев Ефремов сидит на домашнем аресте. Свою вину не признает. Недавно актеру поставили предварительный диагноз «Инсульт», передает издание «Взгляд».

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