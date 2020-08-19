19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 20 августа. Детям разрешили посещать бассейны, выборы начнутся уже на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, сани, кмнс, абориген, ненцы
В труднодоступных районах Ямала на следующей неделе начнется досрочное голосование Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Режим карантина немного ослабили — в Тарко-Сале закрыли госпиталь — в дальних районах региона начнется досрочное голосование в ЗС — в Надыме осудили преступника, которого не могли найти 20 лет. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальские дети смогут заниматься спортом

В Тарко-Сале закрыли ковидный госпиталь

Досрочное голосование начнется уже на следующей неделе

На Ямале мужчину осудили за преступление двадцатилетней давности

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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