В труднодоступных районах Ямала на следующей неделе начнется досрочное голосование
Режим карантина немного ослабили — в Тарко-Сале закрыли госпиталь — в дальних районах региона начнется досрочное голосование в ЗС — в Надыме осудили преступника, которого не могли найти 20 лет. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:
Ямальские дети смогут заниматься спортом
- Несовершеннолетним жителям округа разрешили ходить в бассейны и тренажерные залы с 20 августа. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
В Тарко-Сале закрыли ковидный госпиталь
- Инфекционный госпиталь, который работал в школе-интернате Тарко-Сале, закрыт из-за сокращения числа больных. Такое решение приняли на заседании местного оперштаба.
Досрочное голосование начнется уже на следующей неделе
- В труднодоступных и отдаленных районах Ямала досрочное голосование на выборах в законодательное собрание округа начнется уже на следующей неделе. Информация об этом была озвучена на состоявшемся 18 августа заседании избирательной комиссии ЯНАО.
На Ямале мужчину осудили за преступление двадцатилетней давности
- В ЯНАО суд вынес приговор мужчине из Надыма, который в 2000 году совершил три убийства — ребенка и двух женщин, одну из которых он изнасиловал. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 19 лет.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «