В ХМАО нашли новое применение гостиницам для шахматной Олимпиады

Власти Ханты-Мансийска определились с назначением двух 25-этажек в жилом комплексе «Ладья», который строился для проведения шахматной Олимпиады. Об этом URA.RU сообщили в управлении общественных связей окружной столицы.
«Один корпус, где размещено 718 квартир, будет передан для проживания студентов. В его составе — комнаты и комнаты-студии. На первом этаже будут размещены объекты общественного и учебного назначения. Частичное заселение учащихся начнется уже с сентября. Второй корпус с 502 квартирами будет использоваться в качестве арендного дома», — сообщили в мэрии Ханты-Мансийска.
Генеральный директор ипотечного агентства Югры Евгений Чепель в беседе с журналистом агентства сообщил, что в корпусе для студентов будут проживать учащиеся медицинской академии и технолого-педагогического колледжа. Жилой комплекс проинспектировала губернатор ХМАО Наталья Комарова и оценила условия проживания. «В них уже устанавливается мебель, смонтировано сантехническое оборудование, кухни. Каждая квартира будет полностью подготовлена к проживанию, в чистовой отделке», — сообщили в мэрии Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU сообщало, что жилой комплекс строился для размещения участников шахматной Олимпиады. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на 2021 год.
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