Решение суда может изменить расклад сил в свердловском городе

Андрей Самарин опротестовал решение о снятии с выборов Наталья Крылова, Facebook

Асбестовский бизнесмен, член КПРФ Андрей Самарин подал апелляцию на решение городского суда о снятии его с довыборов в местную думу. Об этом он сообщил URA.RU. В случае успеха это может существенно изменить расклад политических сил в городе.

«Для меня это принципиально. Мое участие в избирательной кампании рассматривалось партией, в том числе, как „лакмусовая бумажка“, чтобы замерить настроение людей», — прокомментировал Андрей Самарин. Он не исключает, что его могут восстановить за день до выборов, лишив возможности вести агитацию. Однако коммунист не отчаивается и выражает намерение поучаствовать в выборах депутатов областного заксобрания в 2021 году.

Андрея Самарина сняли с выборов по иску единоросса Дмитрия Орлова. Проблема в том, что коммунист подал в избирком документы на регистрацию себя не только в качестве кандидата, но и собственного уполномоченного. При этом в пакете документов на регистрацию себя в качестве уполномоченного он не указал место работы. Самарин на это возразил, что все данные представлены в «кандидатском» пакете документов — свидетельство о регистрации ИП, выписка из ЕГРЮЛ и так далее.

Как писало URA.RU, Андрей Самарин уже был депутатом Асбестовской гордумы в текущем созыве и даже возглавлял ее. Однако из-за ошибок в декларации был досрочно отправлен в отставку. Особенностью нынешнего созыва думы является противостояние фракции КПРФ с коалицией ЕР и «Справедливой России». Силы примерно равны, что позволяет коммунистам блокировать принятие ряда принципиальных для города документов, например, городского устава. В случае избрания Самарина, первая группа усилит свои позиции.