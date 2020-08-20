В епархии разбираются с ситуацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Детей сторонников опального схимонаха Сергия выгоняют из Свято-Симеоновской гимназии при Екатеринбургской епархии. Об этом URA.RU рассказали родители — накануне не менее пяти семей адептов отца Сергия получили СМС о том, что их дети не смогут учиться дальше, пока они не «присягнут» официальной церкви.

«Рекомендательное письмо из Среднеуральского женского монастыря, подписанное игуменьей Варварой, предоставленное при поступлении Вашего сына в Свято-Симеоновскую гимназию, утратило свое значение. Просим Вас до начала учебного года предоставить рекомендательное письмо из прихода Екатеринбургской епархии, удостоверяющее, что семья является прихожанами», — говорится в СМС-оповещении.

«Нам сказали, что детей не допустят к учебе, пока мы не примем отказ от отца Сергия — это нам разъяснил духовный попечитель гимназии отец Виктор, — пояснил URA.RU Евгений, родитель одного из учеников. — Но как мы можем отказаться от нашего духовного отца? В такой ситуации мы уже и не хотим там учиться — пойдем в другое место. Отца Сергия гонят непонятно за что. Иисус Христос на кресте бандитов простил и принял в рай, а тут принимается решение, из-за которого страдают наши дети».

Помощник екатеринбургского митрополита по правовым вопросам иерей Виктор Явич сообщил URA.RU, что не знал об этой ситуации, но попытается разобраться в ней. Директор гимназии Екатерина Конорева в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать тему. В Екатеринбургской епархии пообещали дать комментарий позже.