В Челябинской области военных обвинили в многомиллионных кражах

Армия недосчиталась продуктов почти на семь миллионов рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области стартует процесс над военнослужащими, которых обвиняют в хищениях имущества Минобороны почти на семь миллионов рублей. По данным следствия, организованная преступная группа под командой офицера орудовала целый год, сообщили URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

«Следствием установлено, что с 2018-го по 2019 год капитан Арыстанов, прапорщик Мурсалиев и сержант Калауп совершили хищение в особо крупном размере индивидуальных рационов питания (ИРП). Министерству обороны России причинен имущественный вред на сумму почти 6,8 млн рублей», — пояснили в суде. Офицеру и сержанту предъявлено обвинение по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Прапорщик обвиняется лишь по части 4 статьи 160 УК РФ. Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее под суд за хищение военного имущества попали контрактники с челябинского склада, которые продали сослуживцу пять винтовочных патронов, каждый стоимостью в 160 рублей. Прапорщик Искандаров был приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 120 тыс. рублей, сержант Сбродов получил два года и 30-тысячный штраф. Обоим реальные сроки были заменены условными.