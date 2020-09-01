В МИДе заявили о расследовании дела по ситуации с Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты и строители вышли на акции протеста в Минске — Лавров высказался о расследовании дела о болезни Навального — не все пенсионеры получат доплаты — чиновникам повысили зарплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии продолжаются акции протеста, оппозиция создает новую партию

МИД РФ высказался о болезни Навального

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что полиция сразу начала расследовать эпизод, произошедший с Алексеем Навальным, когда ему стало плохо на борту самолета.

Медики, комментируя здоровье Навального, заявили, что случаи комы без видимых причин в медицинской практике встречаются довольно часто.

ЕС продлил санкции для россиян

Европейский союз продлит санкции для некоторых граждан России с 15 сентября. Однако бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал европейские страны отменить санкции в отношении России.

В России появится новый закон

После внесения поправок в Конституцию РФ законодатели примут новый акт «О Правительстве Российской Федерации». Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Путин провел онлайн-урок

Президент России Владимир Путин провел для школьников открытый урок по видеосвязи. Он рассказал о 75-летии победы в Великой Отечественной войне.

Не всем пенсионерам выплатят пособие

Некоторые категории пенсионеров не получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей ко Дню пожилого человека. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Чиновникам повысили зарплаты

Президент России Владимир Путин увеличил на 3% зарплаты государственным чиновникам, генеральному прокурору РФ и председателю Следственного комитета.

Власти упростили использование маткапитала

Минстрой РФ предложил пустить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий без обращения в судебные органы.

Польша открыла границы для России

Польша в течение двух недель, со 2 по 15 сентября, сможет принимать у себя граждан России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте польского правительства.

Дерипаска получил почетное звание

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска получил звание почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова.

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