Студенты и строители вышли на акции протеста в Минске — Лавров высказался о расследовании дела о болезни Навального — не все пенсионеры получат доплаты — чиновникам повысили зарплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 сентября — в обзоре URA.RU:
В Белоруссии продолжаются акции протеста, оппозиция создает новую партию
- Во время акций протеста в Минске студенты прорвали оцепление милиции рядом со зданием КГБ и на площади Независимости.
- В Минске на помощь протестующим студентам вышли строители. Они требуют президента республики Александра Лукашенко покинуть свой пост.
- Оппозиционные силы заявили о создании новой политической партии «Вместе».
- Во время студенческой акции протеста белорусские силовики задержали российских журналистов.
МИД РФ высказался о болезни Навального
- Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что полиция сразу начала расследовать эпизод, произошедший с Алексеем Навальным, когда ему стало плохо на борту самолета.
- Медики, комментируя здоровье Навального, заявили, что случаи комы без видимых причин в медицинской практике встречаются довольно часто.
ЕС продлил санкции для россиян
- Европейский союз продлит санкции для некоторых граждан России с 15 сентября. Однако бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал европейские страны отменить санкции в отношении России.
В России появится новый закон
- После внесения поправок в Конституцию РФ законодатели примут новый акт «О Правительстве Российской Федерации». Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Путин провел онлайн-урок
- Президент России Владимир Путин провел для школьников открытый урок по видеосвязи. Он рассказал о 75-летии победы в Великой Отечественной войне.
Не всем пенсионерам выплатят пособие
- Некоторые категории пенсионеров не получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей ко Дню пожилого человека. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Чиновникам повысили зарплаты
- Президент России Владимир Путин увеличил на 3% зарплаты государственным чиновникам, генеральному прокурору РФ и председателю Следственного комитета.
Власти упростили использование маткапитала
- Минстрой РФ предложил пустить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий без обращения в судебные органы.
Польша открыла границы для России
- Польша в течение двух недель, со 2 по 15 сентября, сможет принимать у себя граждан России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте польского правительства.
Дерипаска получил почетное звание
- Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска получил звание почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова.
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