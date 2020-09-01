Самое важное в России и мире на 1 сентября. В РФ появится новый закон, МИД сделал заявление о болезни Навального, в Беларуси разгоняют студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В МИДе заявили о расследовании дела по ситуации с Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты и строители вышли на акции протеста в Минске — Лавров высказался о расследовании дела о болезни Навального — не все пенсионеры получат доплаты — чиновникам повысили зарплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии продолжаются акции протеста, оппозиция создает новую партию

МИД РФ высказался о болезни Навального

ЕС продлил санкции для россиян

В России появится новый закон

Путин провел онлайн-урок

Не всем пенсионерам выплатят пособие

Чиновникам повысили зарплаты

Власти упростили использование маткапитала

Польша открыла границы для России

Дерипаска получил почетное звание

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...