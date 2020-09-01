В Свердловской области стартовали последние выборы года

Избирательные участки откроются в 16.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в 16.00 2 сентября начнется досрочное голосование на выборах, результаты которых подведут по итогам Единого дня голосования 13 сентября. Как сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии, в будние дни избирательные участки будут работать с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 14.00.

Прогнозов по явке на голосование пока не делают. «Первый день покажет, пока сложно прогнозировать. Эпидемиологическая ситуация у нас все же не очень спокойная. С 16.00 откроются участковые избиркомы. Посмотрим, пойдут ли избиратели», — прокомментировали в облизбиркоме.

Правом досрочного голосования смогут воспользоваться свердловчане, которые 13 сентября будут находиться в отпуске или командировке, которым не позволит прийти лично состояние здоровья, режим трудовой или учебной деятельности. Для волеизъявления гражданину необходимо иметь с собой паспорт. Причина предварительного голосования указывается в заявлении, которое избиратель подает в участковую комиссию. На нем проставляется дата и время, кроме того, документ обязательно приобщается к списку избирателей. По общему порядку в список вносятся все необходимые отметки, гражданин получает бюллетень и голосует, а затем вкладывает его в непрозрачный конверт.

После этого конверт запечатывают, а на месте склейки обязательно ставят подписи двух членов комиссии с правом решающего голоса и печать УИК. Досрочное голосование продлится до 12 сентября. Как писало URA.RU, в единый день голосования на территории региона пройдут 11 избирательных кампаний. Самые крупные — дополнительные выборы депутата областного заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 и выборы нового созыва думы Махнёвского муниципального образования.