Семья министра Мантурова приобрела люксовый отель в Москве

Родители министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеют 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположеным на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы. Гостиница была приобретена «пару лет назад», после чего в ней провели реконструкцию.
Обновленный отель, который ранее назывался Golden Apple, был открыт летом прошлого года, пишет газета «Ведомости». Издание утверждает, что его конечными бенефициарами являются Тамара и Валентин Мантуровы. Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel сейчас составляет 1,8—2,2 млрд рублей, считают эксперты по продаже элитной недвижимости. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 рублей за ночь.
Ранее газета «Коммерсантъ» называла семью Мантурова претендентом на покупку 5-звездочного отеля Kempinski Grand Hotel на 379 номеров в Геленджике. РБК в 2017 году сообщало, что Валентин Мантуров вместе с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым занимается строительством в Геленджике комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini.
В ходе декларационной кампании стало известно, что по итогам 2019 года самым богатым членом правительства является глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он заработал 586 миллионов рублей.
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