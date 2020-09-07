07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 8 сентября. Опубликована программа празднования Дня города, Котова отменила банкет

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, котова наталья, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер начнет инспекцию районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска отменила традиционное торжество — Текслер проинспектирует районы региональной столицы — мероприятия на День города в Челябинске пройдут в обычном формате — экс-главу администрации Челябинска вызвали в суд. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэр отменила банкет

Глава региона начинает инспекцию области

  • Губернатор Алексей Текслер на следующей неделе будет инспектировать районы Челябинска, приедет в Копейск, а также по видеосвязи примет участие в заседании рабочей группы Госсовета, которое проведет мэр Москвы Сергей Собянин.

Названа программа празднования Дня города Челябинска

  • Организаторы определились с программой мероприятий, посвященных 284-летию Челябинска. Они пройдут в очном формате с 11 по 13 сентября, сообщили 7 сентября на совещании в администрации города.

На бывшего сити-менеджера Челябинска подали в суд

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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