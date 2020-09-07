Губернатор Алексей Текслер начнет инспекцию районов Челябинска
Глава Челябинска отменила традиционное торжество — Текслер проинспектирует районы региональной столицы — мероприятия на День города в Челябинске пройдут в обычном формате — экс-главу администрации Челябинска вызвали в суд. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Мэр отменила банкет
- Традиционный банкет, на который собиралась деловая и политическая элита областного Челябинска — отменен. Глава города Наталья Котова решила не проводить его из-за пандемии.
- На нем должны были вручить награды новым почетным гражданам Челябинска.
Глава региона начинает инспекцию области
- Губернатор Алексей Текслер на следующей неделе будет инспектировать районы Челябинска, приедет в Копейск, а также по видеосвязи примет участие в заседании рабочей группы Госсовета, которое проведет мэр Москвы Сергей Собянин.
Названа программа празднования Дня города Челябинска
- Организаторы определились с программой мероприятий, посвященных 284-летию Челябинска. Они пройдут в очном формате с 11 по 13 сентября, сообщили 7 сентября на совещании в администрации города.
На бывшего сити-менеджера Челябинска подали в суд
- Власти Челябинска подали в суд на экс-главу администрации города Сергея Давыдова. С бывшего чиновника требуют 320 тысяч 350 рублей. Заседание суда состоится 8 сентября.
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