Лучшего ученика Коляды госпитализировали с коронавирусом

У Богаева поражены 30% легких Фото: со страницы Олега Богаева в Facebook

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сам драматург сообщил в соцсетях.

«Я и Ковид. 30% поражения легких», — написал Богаев на своей странице в Facebook, опубликовав фото с видом из палаты и из машины скорой помощи, которая доставила его в ГКБ №40.

О том, что он заболел COVID и что за ним едет скорая помощь, Богаев рассказал URA.RU. Несмотря на сложное состояние (кашель и затрудненное дыхание) он все же прокомментировал решение своего учителя Николая Коляды оставить руководство театром и покинуть страну.

Накануне спутница Богаева поэтесса Ирина Колесникова опубликовала в соцсетях пост, как она и Олег проходили компьютерную томографию. «Дома, пока ждали описание КТ, мне стало очень страшно. Впервые за очень долгое время я заплакала, — написала Ирина. — Когда остро чувствуешь, что сегодня ты есть, а завтра можешь не быть, вдруг понимаешь, как ты любишь свою семью и как ты хочешь жить!». Еще раньше она и Олег Богаев сообщали в соцсетях о начавшемся заболевании и том, что они перестали чувствовать вкусы и запахи.

Главный редактор журнала «Урал» в Екатеринбурге Олег Богаев — один из лучших учеников драматурга Николая Коляды: он учился на экспериментальном курсе Коляды в театральном институте. После этого начал писать пьесы, которые идут во многих театрах России, а также в США, Великобритании, Франции, Латвии и в других странах. В его пьесе «Русская народная почта» в постановке Камы Гинкаса играл Олег Табаков.