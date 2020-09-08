Драматург Коляда уходит из своего театра

Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда с 20 декабря покинет посты директора и художественного руководителя учреждения. Об этом он рассказал на сборе труппы 8 сентября, поделились источники URA.RU.
«Он сообщил о своем решении перед открытием нового сезона. В театре будут новый директор и режиссеры. О причинах своего решения он не сообщил», — поделился собеседник.
В администрации театра URA.RU косвенно подтвердили решение руководителя, но отказались от комментариев по ситуации. Получить комментарий самого драматурга на момент написания материала не удалось. На звонки и сообщения корреспондента URA.RU Коляда не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что региональный минкульт выделил театру грант в размере трех миллионов рублей, однако эти средства предназначены на организацию фестиваля Коляда-Plays и могут быть использованы только в ноябре. Коляда заявлял URA.RU, что не уверен в будущем театра.
«Коляда-театр» — один из самых известных частных театров России. Николай Коляда основал его в 2001 году. Труппа регулярно выезжала на гастроли.
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