Драматург Коляда уходит из своего театра

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Празднование 16-летия
В «Коляда-театре» будут новый директор и режиссеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда с 20 декабря покинет посты директора и художественного руководителя учреждения. Об этом он рассказал на сборе труппы 8 сентября, поделились источники URA.RU.

«Он сообщил о своем решении перед открытием нового сезона. В театре будут новый директор и режиссеры. О причинах своего решения он не сообщил», — поделился собеседник.

В администрации театра URA.RU косвенно подтвердили решение руководителя, но отказались от комментариев по ситуации. Получить комментарий самого драматурга на момент написания материала не удалось. На звонки и сообщения корреспондента URA.RU Коляда не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что региональный минкульт выделил театру грант в размере трех миллионов рублей, однако эти средства предназначены на организацию фестиваля Коляда-Plays и могут быть использованы только в ноябре. Коляда заявлял URA.RU, что не уверен в будущем театра.

«Коляда-театр» — один из самых известных частных театров России. Николай Коляда основал его в 2001 году. Труппа регулярно выезжала на гастроли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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