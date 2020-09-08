08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 9 сентября. На Ямале ослабили карантин, окружные выборы под угрозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Дети Войны против сноса памятника Орден Ленина. Мозги - Якобу. Екатеринбург, коммунисты, флаг красный, кпрф
Коммунисты Ямала планируют провести акции, несмотря на запреты властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артистам и спортсменам разрешили отправляться в поездки — коммунисты собираются провести несанкционированные акции — досрочные выборы могут не состояться — единороссы планируют забрать все места в ЗС. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

На Ямале немного ослабили ограничительные меры

Ямальские коммунисты решили провести митинг

В ЯНАО не могут провести досрочные выборы

  • График досрочного голосования по выборам депутатов в законодательное собрание округа срывается из-за плохой погоды. Члены комиссий не могут добраться до некоторых избирателей, которые проживают в труднодоступных районах.

«ЕР» планирует забрать на выборах все мандаты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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