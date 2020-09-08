Коммунисты Ямала планируют провести акции, несмотря на запреты властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артистам и спортсменам разрешили отправляться в поездки — коммунисты собираются провести несанкционированные акции — досрочные выборы могут не состояться — единороссы планируют забрать все места в ЗС. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

На Ямале немного ослабили ограничительные меры

Творческим и спортивным коллективам ЯНАО с 9 сентября разрешили выезды по территории и за пределы региона. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.

Ямальские коммунисты решили провести митинг

Кандидат в законодательное собрание ЯНАО от КПРФ Александр Бондарчук намерен провести в Ноябрьске митинг и шествие за честные выборы, несмотря на отказ, полученный в городской администрации.

В ЯНАО не могут провести досрочные выборы

График досрочного голосования по выборам депутатов в законодательное собрание округа срывается из-за плохой погоды. Члены комиссий не могут добраться до некоторых избирателей, которые проживают в труднодоступных районах.

«ЕР» планирует забрать на выборах все мандаты

Перед ямальскими единороссами поставили задачу сохранить в законодательном собрании все 18 мандатов. Даже одно отданное оппозиции место будет воспринято как поражение.