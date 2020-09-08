Актеру Михаилу Ефремову подобрали новую профессию в колонии

Михаил Ефремов может создать в исправительной колонии театральный кружок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, в колонии может работать в пекарне или организовать театральный кружок. Как считает бывший начальник одной из колоний, где много заключенных, отбывающих срок за дорожные аварии со смертельным исходом, для начальников пенитенциарных учреждений приезд актера станет подарком.

Собеседник «Московского комсомольца» отметил, что к осуждённым по статье как у Ефремова, на зоне относятся с сочувствием. «Каждый может в этой ситуации быть. Не обязательно быть наркоманом или пьяницей. Не вовремя уснул за рулем, отвлекся — вот и ДТП. И в администрации к ним с сочувствием относится», — отметил бывший начальник колонии. Он уточнил, что для Ефремова найдут работу согласно его статусу — он сможет работать в пекарне (почти все колонии сейчас пекут хлебобулочную продукцию), заниматься фермерством или же создать собственный театральный кружок, где сможет обучать актёрскому мастерству не только заключённых, но и сотрудников пенитенциарного учреждения. «Колонии он тогда преподнесет подарок. Руководитель колонии очень обрадуется», — говорит собеседник, уточняя, что между учреждениями ФСИН проходит немало творческих конкурсов.

Ранее стало известно, что Ефремов, после того как выйдет из «карантина» в СИЗО, собирается прочитать арестованным и сотрудникам тюрьмы пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для актера. Ранее сообщалось, что Ефремов помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник». В беседе с членами ОНК он рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания, пишет RT.