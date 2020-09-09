Кремль: Путин несколько месяцев ведет прямую линию с россиянами

Владимир Путин проведет пресс-конференцию в живом формате Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин уже несколько месяцев ведет «Прямую линию», так как часто общается с губернаторами. Так на вопрос URA.RU во время конференц-колла ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Можно образно сказать, что «Прямую линию» президент ведет уже несколько месяцев. Президент часто общается с руководителями регионов, разными коллективами, — ответил Песков URA.RU. Он добавил, что в ежегодную пресс-конференцию президента будут включены элементы обратной связи.

По словам Пескова, пресс-конференция пройдет в живом формате. Пока планируется провести во второй половине декабря, но дата может быть еще скорректирована, отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году не состоится, передает агентство Nation News. Владимир Путин ежегодно проводит прямые линии с 2001 года. Исключениями становились 2004 и 2012 годы. В 2019 году прямая линия стала 17-й по счету, самая длинная беседа президента с населением прошла в 2013 году и длилась почти пять часов.