Владимир Путин затронет в беседе актуальные вопросы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин дает большое интервью по актуальным темам. Трансляция началась в 14:00 по московскому времени на телеканале «Россия 24».

«Будет [затронуто] много [вопросов] про белорусов», — уточнил журналист канала Сергей Брилев, которому Путин дал интервью. В данном интервью глава государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, дал много оценок, которые еще не звучали. Он уточнил, что Путин дал интервью Брилеву в среду поздно вечером. Представитель Кремля также добавил, что российский президент обсудил наиболее важные моменты повестки дня.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» этим летом еще не состоялась. В прошлые годы она проходила в июне. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сроки прямой линии пока не обозначены. Как сообщал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном telegram-канале «Пул №3», «Большое интервью по актуальным вопросам» стало заменой прямой линии.

Фрагмент интервью уже был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем Путин заявил, что Россия по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но пока он не будет задействован.

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