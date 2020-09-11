Пумпянский раскрыл, кто доверил ему будущее ФК «Урал»

Дмитрий Пумпянский в августе занял пост председателя совета директоров футбольного клуба Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предложение возглавить совет директоров ФК «Урал» миллиардеру Дмитрию Пумпянскому поступило от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил сам предприниматель 12 сентября на большой пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Так как клуб принадлежит Свердловской области, то разговор о создании нового состава совета директоров и выбор председателя согласовывается, в первую очередь, на уровне Евгения Владимировича Куйвашева. Я лично в этом смысле ему благодарен за многолетнюю совместную работу по поддержке клуба. Он сам бывший спортсмен и хорошо понимает спорт. В этом смысле с ним легко общаться на спортивные темы», — сообщил Пумпянский.

Он уточнил, что в ближайшие два-три года бюджет «Урала» планируется увеличить в 1,5-2 раза. Сейчас бюджет свердловской команды составляет 1,3 млрд рублей. Для увеличения доходной части планируется усилить работу со спонсорами и местными властями. По словам Пумпянского, клуб должен окупать себя.

Миллиардер Дмитрий Пумпянский в августе занял пост председателя совета директоров футбольного клуба. Должность оказалась вакантна после отставки в конце июля Александра Левина, при котором команда показывала неудовлетворительный результат. Предполагается, что новый пост позволит Пумпянскому изменить стратегию развития клуба и улучшить его результаты. Три компании Пумпянского (торговый дом «Трубной Металлургической Компании», холдинг «Синара—Девелопмент» и группа «Синара») являются многолетними спонсорами и партнерами футбольного клуба.