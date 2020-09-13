Политолог оценил уровень конкуренции на прошедших выборах

Конкуренция на российских выборах 2020 года значительно выросла по сравнению с избирательным циклом 2015 года, сообщил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Эксперт заявил, что в среднем в регионах было представлено 8,4 партий, а пять лет назад цифра составляла только 7,8.
«Есть Калужская область, где было представлено 11 партий, Новосибирская область. Еще в нескольких регионах в выборах участвовало по 10 партий, — заявил Потуремский. — Кампания 2020 года — это разминка перед выборами в Госдуму 2021 года. Нужно помнить о том, что „Единая Россия“ хоть и находится в позитивных трендах, но есть значительная потеря рейтинга в 2018 году. Часть избирателей тогда оказались свободны [в поисках новых партий для поддержки], отсюда и появление новых партий, создавших дополнительную конкуренцию».
13 сентября в России завершились выборы различных уровней. Всего своих кандидатов — около 130 тысяч человек — выдвинули 36 партий. Не дожидаясь официальных итогов, «Единая Россия» заявила о победе на голосовании.
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