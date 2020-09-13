Политолог объяснил успех «Единой России» на выборах-2020

«Единая Россия» одерживает победу на выборах 2020 года благодаря масштабам той помощи, которую она оказывала россиянам в пиковые моменты пандемии коронавируса, считает политолог Дмитрий Орлов. Кроме того, избиратели оценили ряд инициатив в социальной сфере, которые продвигает партия, добавил эксперт.
»«Единая Россия» убедительно побеждает на региональных и муниципальных выборах-2020. Я прогнозировал, что на всех выборах в региональные органы представительной власти «Единая Россия» должна получить большинство. Судя по всему, этот прогноз подтверждается. Лидерство «Единой России» сохраняется потому, что она была и остаётся ответственной партией, «партией реальных дел», — сказал URA.RU Орлов.
13 сентября в России завершился Единый день голосования, включающий в себя выборы различных уровней. Хотя подсчет голосов еще не завершен, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил коллег с предварительным «неплохим результатом». Ссылаясь на данные экзитполов, Медведев сообщил, что партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в Заксобрания, а также по общему совокупному числу мандатов в региональных центрах.
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