13 сентября 2020

Политолог объяснил успех «Единой России» на выборах-2020

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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии
Единороссы заявляют о своем успехе на выборах-2020 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» одерживает победу на выборах 2020 года благодаря масштабам той помощи, которую она оказывала россиянам в пиковые моменты пандемии коронавируса, считает политолог Дмитрий Орлов. Кроме того, избиратели оценили ряд инициатив в социальной сфере, которые продвигает партия, добавил эксперт.

»«Единая Россия» убедительно побеждает на региональных и муниципальных выборах-2020. Я прогнозировал, что на всех выборах в региональные органы представительной власти «Единая Россия» должна получить большинство. Судя по всему, этот прогноз подтверждается. Лидерство «Единой России» сохраняется потому, что она была и остаётся ответственной партией, «партией реальных дел», — сказал URA.RU Орлов.

13 сентября в России завершился Единый день голосования, включающий в себя выборы различных уровней. Хотя подсчет голосов еще не завершен, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил коллег с предварительным «неплохим результатом». Ссылаясь на данные экзитполов, Медведев сообщил, что партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в Заксобрания, а также по общему совокупному числу мандатов в региональных центрах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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