Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину друга

Адвокат Ефремова заявил, что артист сидит за одного из друзей — Стебунова, Гармаша или Высоцкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова подставил его близкий друг, заставив взять на себя вину за смертельное ДТП. Такое заявление сделал адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы артиста в суде.

Журналистка «Собеседника» в интервью с адвокатом перечислила имена трех друзей Ефремова — артистов Ивана Стебунова, Сергея Гармаша и Никиты Высоцкого. «Один из них его и подставил! И точка! Всё, тему сменили, я вам ответил», — заявил на это Пашаев.

Адвокат не уточнил, кто именно подставил артиста, ссылаясь на профессиональную этику. Но чуть позже признался, что сам Ефремов ему не называл имени друга. «Он действительно не помнит, что было на самом деле», — объяснил Пашаев. Он также подчеркнул, что считает Ефремова «достойным мужиком» за то, что тот согласился отсидеть восемь лет за другого человека, уточняет Life .

ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер осужден на 8 лет колонии общего режима. Он пообещал, что не бросит сцену, находясь в неволе, передают «Дни.ру». Вскоре после суда Федеральная палата адвокатов завела на Пашаева дисциплинарное дело. За нарушение профессиональной этики юриста могут лишить статуса адвоката.