В челябинском заксобрании сформировали вторую по силе фракцию

Валерий Гартунг (справа) создал вторую по силе фракцию в заксобрании Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Справедливая Россия» определилась с депутатами, которые представят партию в заксобрании Челябинской области. Во вторую по численности фракцию ЗСО войдут кандидаты-списочники Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Павел Жолобов, Александр Долгушин и Владимир Бекишев, а также одномандатники Дмитрий Ларин и Дмитрий Сумин, сообщил URA.RU лидер регионального отделения «СР», депутат Госдумы Валерий Гартунг.

«У нас все строго по закону: кто набрал больше голосов избирателей, тот и прошел в ЗСО», — объяснил Гартунг. Накануне были разговоры о том, что «СР» может передать мандаты кандидатам-списочникам не по спортивному принципу, то есть не тем, кто набрал больше всего голосов. Однако справедливороссы своим решением это опровергли.

Швецов возглавляет бюро совета регионального отделения «СР» и является фактически вторым человеком после Гартунга в челябинской «Справедливой России». Мухометьярова — действующий депутат ЗСО. Жолобов работает руководителем управляющей компании, Бекишев возглавляет Сосновское районное отделение партии, Долгушин — депутат Ленинского райсовета Челябинска. Ларин — депутат Калининского райсовета Челябинска, куда в прошлом году избрался от «Единой России», Сумин — бизнесмен, внучатый племянник экс-губернатора Петра Сумина.

Полный состав ЗСО стал известен накануне. Единственные исключения составляют лишь один мандат в КПРФ, на который претендует несколько кандидатов, и мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В обеих партиях URA.RU сообщили, что определятся с этим вопросом позднее.

11-13 сентября прошли выборы в ЗСО. Половина депутатов прошли в региональный парламент по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам.