На всей дистанции будут дежурить врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Майская прогулка», которая проходит в Екатеринбурге традиционно каждый год, в этот раз состоится 27 сентября. Об этом сообщили ее организаторы. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

«Нынче пройдет 37-я „Майская прогулка“. Она планировалась 17 мая, но по известным причинам мы решили провести ее в сентябре», — рассказал профессор УрФУ, основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский.

Самого длинного маршрута (на 50 км) в этом году не будет — он заменен на 42 км. Маршрут на 32 км посвящен 100-летию УрФУ (оба — на 32 и 42 км — пройдут по северным окрестностям Екатеринбурга). Самый короткий маршрут, на 20 км (обычно его выбирают семьи с детьми), проложен от уралмашевской «Калиновки» мимо озера Шарташ к УрФУ. Старт всех маршрутов — от главного здания педуниверситета, финиш — у главного корпуса УрФУ.

На старте и финише будут применяться традиционные противокоронавируные меры — обработка рук, измерение температуры, маски. «Чем хороша „Майская прогулка“? Люди не стартуют одновременно, все хором — старт растянут по времени», — сообщила Татьяна Киселева, зампредседателя Федерации спортивного туризма Свердловской области. С 7 до 8 утра состоится выпуск участников на 42 км, а с 8 до 11 часов — старт на маршруты 32 и 20 км.

Кроме того, на дистанции «Майской прогулки» будут находиться медики. «На каждом контрольном пункте будет дежурить врач или фельдшер, — рассказала Киселева. — По маршрутам „МП“ будут курсировать две машины медицины катастроф с бригадами, чтобы при необходимости оказать людям помощь» (такие ситуации бывали — в 2015 году один из участников «МП» скончался от сердечного приступа — прим.ред.).