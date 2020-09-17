Медики постоянно рискуют заразиться коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области медики жалуются на то, что им отказывают в выплате страховки, положенной в случае заболевания коронавирусом. О проблеме URA.RU рассказала координатор регионального отделения «Альянс врачей» Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, два медика из Краснотурьинска готовят документы, чтобы подать в суд. «Это будет прецедент по всей России», — уточнила она. По словам координатора, этот случай — не единственный, нередко медикам, заразившимся на работе, отказывают под предлогом, что они заразились в семье. «Конечно, возможно кто-то из родственников заразился от медиков, которые работают в „красной зоне“, но здесь намеренно путают причину и следствие», — утверждает она. При этом, по словам Эйсмонт, в небольших городах нередко действует круговая порука, когда на жалобы врачей контролирующие органы отправляют отписки.

По словам Эйсмонт, в Свердловской области «Альянс врачей» получил 15 жалоб от медиков — в том числе на невыплату и задержку коронавирусных надбавок. «По данным минздрава региона, «губернаторские» выплаты стимулирующего характера сотрудникам медицинских учреждений в Свердловской области перечислены и продолжают перечисляться в полном объеме в соответствии с заявками больниц. По данным, отправленным в оперативный штаб, федеральные средства поступают в учреждения, подведомственные минздраву Свердловской области.

В региональном фонде социального страхования, который отвечает за выплаты врачам, заболевшим COVID, предложили направить в их адрес письменный запрос. Ответа на него на момент публикации не поступило.