Владимир Шахрин очень вежливо ответил на нелепое предложение блогера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Даня Милохин, принявший участие в youtube-шоу Comment Out, попытался разыграть лидера уральской группы «Чайф» Владимира Шахрина. Музыкант достойно ответил на действие восемнадцатилетнего блогера, у которого насчитывается 2 млн подписчиков в Instagram.

Одно из заданий в «Супер раунде» шоу Comment Out — сделать звонок звезде и прочитать заготовленный текст. За выполнение этого задания участнику дается три балла. Дане Милохину предстояло позвонить Шахрину и предложить ему жить вместе в TikTok-доме. «Будем делать всякие приколы, например: я захожу в ванну, пока вы моетесь, смотрю на вас, и как будто солнце слепит. А вы подмигиваете. Если не хотите, можете даже ничего не снимать. Можем жить вместе в TikTok-доме. Что скажете?» — говорилось в заготовленном для блогера тексте.

Перед звонком Милохин признался, что не знает, кто такой Шахрин, однако согласился пообщаться с ним. В начале разговора уралец также отметил, что ничего не слышал о блогере, но согласился выслушать его. В ответ на предложение Милохина Шахрин поблагодарил тиктокера за звонок. «Молодой человек, удачи вам, но вы не по адресу. Мне это неинтересно», — сказал музыкант.

Ранее стало известно, что несколько рекламодателей отказались от сотрудничества с Comment Out из-за непристойных шуток о протестах в Белоруссии.