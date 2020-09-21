В Свердловской области не хватает вакцин от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор продлил карантинные меры — в медучреждениях не хватает вакцин от гриппа — Екатеринбург посетит федеральный министр — Поклонская рассказала об отношении к бывшему схиигумену Сергию. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Карантин в области продлен

До 28 сентября продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Указ главы региона Евгения Куйвашева вступает в силу с 22 сентября.

В тоже время в области 101 пациент с коронавирусной инфекцией находится в больницах с тяжелыми формами заболевания.

Жители области не могут получить прививки от гриппа

Уральцы не имеют возможности привиться от гриппа из-за дефицита вакцин в медучреждениях региона. Прививочная кампания началась еще 24 августа, однако препаратов на всех желающих пока не хватает.

В Екатеринбург прибудет министр спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в заседании совета при президенте РФ по спорту, которое планируется провести в Екатеринбурге в начале октября. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта РФ.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Екатеринбург для участия в этом мероприятии.

Поклонская открестилась от опального отца Сергия

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что бывший схимонах Сергий никогда не был ее духовником.