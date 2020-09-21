21 сентября 2020
20 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 22 сентября. Губернатор продлил карантин, в Екатеринбург приедет министр

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области не хватает вакцин от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор продлил карантинные меры — в медучреждениях не хватает вакцин от гриппа — Екатеринбург посетит федеральный министр — Поклонская рассказала об отношении к бывшему схиигумену Сергию. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Карантин в области продлен

Жители области не могут получить прививки от гриппа

В Екатеринбург прибудет министр спорта

Поклонская открестилась от опального отца Сергия

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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