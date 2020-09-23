Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о немецкой версии дела Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Захарова прокомментировала версию Германии о Навальном — Лукашенко вступил в должность президента — пенсии и материнский капитал будут проиндексированы — в деле о смерти Тесака нашли противоречия — на учениях был сбит российский самолет. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Захарова прокомментировала версию ФРГ по делу Навального

Лукашенко тайно вступил в должность президента

Александр Лукашенко прошел процедуру инаугурации президента Белоруссии. Церемония тайно прошла во Дворце Независимости в Минске.

Турчак избран первым вице-спикером СФ

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатуру предложила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Пенсии и материнский капитал будут проиндексированы

Националиста Тесака видели после смерти

Эксперты разбираются в нестыковках в расследовании смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака). В протоколах зафиксировано, что сотрудники СИЗО видели его живым перед завтраком, хотя к этому времени он был уже мертв.

На учениях был сбит российский истребитель

В Тверской области во время учений случайно сбили истребитель Су-30. Про предварительной информации в него выстрелили из другого самолета

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