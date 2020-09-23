Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о немецкой версии дела Навального
Захарова прокомментировала версию Германии о Навальном — Лукашенко вступил в должность президента — пенсии и материнский капитал будут проиндексированы — в деле о смерти Тесака нашли противоречия — на учениях был сбит российский самолет. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 23 сентября — в обзоре URA.RU:
Захарова прокомментировала версию ФРГ по делу Навального
- Москва не намерена верить Берлину на слово по делу о заболевании Алексея Навального. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Также Захарова заявила, что в России и СССР никогда не велось разработок и не производилось вещества с названием «Новичок».
- Эксперты считают, что президенту Франции Эммануэлю Макрону было выгодно обнародование его разговора с российским лидером Владимиром Путиным о Навальном. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил доктор политических наук Илдус Ярулин.
Лукашенко тайно вступил в должность президента
- Александр Лукашенко прошел процедуру инаугурации президента Белоруссии. Церемония тайно прошла во Дворце Независимости в Минске.
Турчак избран первым вице-спикером СФ
- Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатуру предложила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Пенсии и материнский капитал будут проиндексированы
- Президент России Владимир Путин заявил о том, что в 2021 году в России пенсии проиндексируют на 6,3%. Глава государства уточнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции.
- Также Путин заявил о ежегодной индексации материнского капитала.
- В тоже время, в России не возобновят индексацию выплат работающим пенсионерам.
Националиста Тесака видели после смерти
- Эксперты разбираются в нестыковках в расследовании смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака). В протоколах зафиксировано, что сотрудники СИЗО видели его живым перед завтраком, хотя к этому времени он был уже мертв.
На учениях был сбит российский истребитель
- В Тверской области во время учений случайно сбили истребитель Су-30. Про предварительной информации в него выстрелили из другого самолета
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