Самое важное в России и в мире на 23 сентября. Россия отреклась от «Новичка», пенсии и маткапитал увеличат, Лукашенко тайно стал президентом

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Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о немецкой версии дела Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Захарова прокомментировала версию Германии о Навальном — Лукашенко вступил в должность президента — пенсии и материнский капитал будут проиндексированы — в деле о смерти Тесака нашли противоречия — на учениях был сбит российский самолет. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Захарова прокомментировала версию ФРГ по делу Навального

Лукашенко тайно вступил в должность президента

Турчак избран первым вице-спикером СФ

Пенсии и материнский капитал будут проиндексированы

Националиста Тесака видели после смерти

На учениях был сбит российский истребитель

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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