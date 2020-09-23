Россиян, получающих выплаты и субсидии, ждут изменения

Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родителям, которые получают выплату на рождение первого или второго ребенка до трех лет, нужно будет подавать заявление несколько раз. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

«Из-за пандемии коронавируса порядок получения этих выплат упростили. В период с 1 апреля и до 1 октября (включительно) они назначаются без подачи заявлений. Другими словами — автоматически. Уже со 2 октября начинает действовать общая норма, которая была до введения упрощённого порядка», — цитирует юриста Life.ru . Уточняется, что родители смогут получать пособие пока детям не исполнится год. Затем нужно подавать заявление о назначении этой выплаты, пока ребёнку не исполнится два года. К нему нужно приложить необходимые документы. Ту же самую процедуру надо пройти и для того, чтобы получить деньги на детей до трёх лет, объяснила Красовская.

Она также напомнила, что нужно успеть до конца сентября подать заявление на выплаты, которые были введены во время пандемии. В противном случае рассчитывать на эти деньги будет поздно. Кроме того, с 1 октября все пособия будут перечисляться только на карты платёжной системы «Мир», либо на банковский счёт, к которому не привязаны пластиковые карты других расчётных систем.

Ранее сообщалось, что для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат.