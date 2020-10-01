Челябинский губернатор готовит ужесточение карантина

Алексею Текслеру (слева) предстоит принять непростое решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ближайшее время примет решение, что делать с истекающим в воскресенье карантином по коронавирусу, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. На фоне роста числа заражений власти не только сохранят его, но как минимум ужесточат требования к соблюдению действующих ограничений.

«С учетом происходящего в области, как минимум будет продлен действующий до 4 октября режим повышенной готовности. В том числе будет ужесточен контроль за соблюдением санитарных требований — прежде всего, масочного режима — в транспорте, общественных местах и торговых точках», — рассказал собеседник URA.RU. Отдельно, по его словам, будут обсуждаться вопросы о возобновлении запрета на массовые мероприятия. В пресс-службе правительства пояснили, что любое решение будет приниматься исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Накануне Челябинская область обновила рекордные показатели по заражениям коронавирусом за последние несколько месяцев, также был зафиксирован максимум заболеваний среди школьников с начала учебного года. Южноуральцы жалуются на перебои в работе скорой помощи, бригады «неотложки» переводят на круглосуточный режим работы. Первым челябинским городом, который полностью перевел школы на дистанционное обучение и закрыл на карантин учреждения дополнительного образования, стал Снежинск. Однако уже утром следующего дня власти отменили свое решение до согласования с областным оперативным штабом.

На сегодня в Челябинской области карантин предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные.