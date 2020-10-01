01 октября 2020

В Екатеринбурге начали штрафовать магазины за плохую дезинфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ТЦ
График уборок в магазине был заполнен на будущее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге на 100 тысяч рублей оштрафовали магазин «Кировский», в котором нарушали режим дезинфекции, призванный препятствовать распространению коронавируса. О вынесении шарфа сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Не проводятся мероприятия, направленные не „разрыв“ механизма передачи инфекции, а именно, не обеспечена организация дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция в помещениях торгового объекта. Выявлен факт преждевременного заполнения графика уборки помещений, что ставит под сомнение реальность проведения мероприятий по уборке и дезинфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее инсайдеры URA.RU анонсировали ужесточение проверок, связанных с использованием масок, в Свердловской области. В ходе заседания оперштаба губернатору доложили, что нарушителей находят в общественном транспорте и ТРЦ. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обвинил власти Екатеринбурга в слабом контроле за выполнением горожанами ограничений из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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