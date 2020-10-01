01 октября 2020

В прокуратуре Челябинской области кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карабаш. Челябинск., прокуратура
В прокуратуре Пласта назначен новый руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В городе Пласт (Челябинская область) назначен новый прокурор. Им стал советник юстиции Сергей Букрев, который ранее работал заместителем прокурора Тракторозаводского района Челябинска, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Букрева назначил на должность генпрокурор РФ 29 сентября сроком на пять лет», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Прежний прокурор Вячеслав Уфимцев ушел на пенсию.

Это не первое назначение руководителей прокуратуры в Челябинской области за последние месяцы. В августе генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Красноармейского района Челябинской области Ивана Чеурина — сына экс-начальника следственного управления СКР по региону, руководителя контрольно-ревизионного управления мэрии Павла Чеурина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...