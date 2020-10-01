В прокуратуре Челябинской области кадровые перестановки

В прокуратуре Пласта назначен новый руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В городе Пласт (Челябинская область) назначен новый прокурор. Им стал советник юстиции Сергей Букрев, который ранее работал заместителем прокурора Тракторозаводского района Челябинска, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Букрева назначил на должность генпрокурор РФ 29 сентября сроком на пять лет», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Прежний прокурор Вячеслав Уфимцев ушел на пенсию.

Это не первое назначение руководителей прокуратуры в Челябинской области за последние месяцы. В августе генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Красноармейского района Челябинской области Ивана Чеурина — сына экс-начальника следственного управления СКР по региону, руководителя контрольно-ревизионного управления мэрии Павла Чеурина.