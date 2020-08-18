18 августа 2020
17 августа 2020

Сын главного ревизора мэрии Челябинска назначен на высокий пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый прокурор Челябинской области. Челябинск , прокуратура
В прокуратуре Челябинской области новое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Красноармейского района Челябинской области Ивана Чеурина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Новый глава районного ведомства — сын экс-начальника следственного управления СКР по региону, руководителя контрольно-ревизионного управления мэрии Павла Чеурина.

«Генеральный прокурор РФ назначил на должность прокурора Красноармейского района советника юстиции Чеурина Ивана Павловича сроком на пять лет», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. Чеурин проходит службу в органах прокуратуры региона более 11 лет. Начинал следователем. До нового назначения занимал должность заместителя прокурора Металлургического района Челябинска.

Его отец, генерал юстиции в отставке Павел Чеурин, с поста главного следователя региона ушел в декабре 2013 года. Некоторое время работал в структурах Сбербанка. Потом перешел на работу в мэрию, где занял должность советника мэра. Осенью 2019 года мэр Наталья Котова назначила его начальником контрольно-ревизионного управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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