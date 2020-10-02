Врач развеяла миф о пользе оксолиновой мази

Популярная среди россиян оксолиновая мазь не только не помогает при профилактике коронавируса и простудных заболеваниях, но может спровоцировать у человека тяжелые побочные эффекты. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.
«„Оксолинка“ нигде не зарегистрирована в качестве лечебного средства», — цитирует Романенко «Ридус». По словам врача, оксолиновая кислота обладает антибактериальным эффектом и способно разрушать ДНК бактериальных клеток. Но в мази содержится другое вещество со схожим названием — оксолин.
Эффективность оксолина, в свою очередь, не доказана. Более того, сама мазь может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию и из-за своей жирности затрудняет работу эпителия, а следовательно — защитных механизмом, расположенных в носу.
В качестве барьерного средства оксолиновая мазь также неэффективна. Для этих целей врач посоветовала пользоваться препаратами на основе гиалуроновой кислоты и других нейтральных компонентов.
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