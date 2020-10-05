Замгенпрокурора помог строителям, воюющим с мэрией Екатеринбурга

Игорь Ткачев попросил младших коллег отреагировать на жалобы застройщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Требование прокуратуры Екатеринбурга отменить невыгодное для застройщиков правило о согласовании внешнего вида зданий — итог вмешательства замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева. Как сообщили источники URA.RU, с просьбой включиться в конфликт к нему обратилась одна из сторон.

«До Ткачева довели, что строители жалуются в прокуратуру Екатеринбурга на действия мэрии, но реакции нет, поскольку [прокурор Светлана] Кузнецова якобы лояльна администрации. Ткачев дал команду разобраться», — рассказал собеседник агентства в городских структурах власти. Представители уральского управления Генпрокуратуры и прокуратуры Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

После того, как в ситуацию вмешался Ткачев, в гордуму Екатеринбурга поступило представление (о нем писало URA.RU), в котором говорилось о необходимости полной отмены согласования внешнего вида зданий. Застройщики утверждают, что при помощи этого правила мэрия злоупотребляет полномочиями, блокируя стройки. В то время как в «сером доме» заявляют, что согласование облика зданий позволяет властям останавливать вредные для городской архитектуры проекты.

Конфликт застройщиков с мэрией Екатеринбурга длится с конца 2019 года. По итогам длительных переговоров мэрия летом согласилась пойти на уступки бизнесменам, согласовав изменение градостроительных правил. В ближайшее время поправки рассмотрит дума.