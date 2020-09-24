Прокуратура Екатеринбурга забирает у мэрии контроль над стройками

Александра Высокинского заставят разобраться с городской застройкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга направила представления на имя главы города Александра Высокинского и спикера гордумы Игоря Володина с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства. Как сообщили источники URA.RU в горадминистрации, надзорный орган просит отменить норму о согласовании внешнего облика зданий для всех территориальных зон. Принципиальность вопроса объясняется тем, что сейчас это правило позволяет властям блокировать проекты, наносящие вред архитектуре города.

«В представлении прокуратуры говорится, что необходимо отменить обязательное согласование АГО [архитектурно-градостроительного облика] для всех территориальных зон», — рассказал инсайдер. Спикер думы Игорь Володин подтвердил URA.RU получение представления, но заявил, что еще не ознакомился с ним детально. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга, как и в областной прокуратуре, обещали предоставить комментарий позднее.

В настоящий момент согласование облика не требуется только для зданий, возводимых в зоне Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Отмены этого правила в начале 2020 года через суд добился глава компании Prinzip Геннадий Черных, конфликтующий с мэрией. В настоящий момент на рассмотрении гордумы находится проект изменений в правила землепользования и застройки, где требование по согласованию внешнего вида строений отменяется также для зоны Ц-4 (крупные торговые центры).

По предположению источника URA.RU в городской строительной отрасли, мэрия Екатеринбурга, для которой правила по согласованию АГО «принципиальны», скорее всего, не согласится с прокуратурой. «А прокуратура пойдет в суд. Таким образом, к зиме можно ждать разбирательств», — прогнозирует инсайдер.