05 октября 2020
04 октября 2020
03 октября 2020

Учителям ХМАО предложили защитные экраны вместо масок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учителям ХМАО предложили альтернативу медицинским маскам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила снять с учителей маски, которые они обязаны носить при близком контакте с учениками. Вместо этого оберегать детей от возможного заражения можно с помощью пластиковых защитных экранов, как у врачей. Такую идею Комарова высказала во время заседания круглого стола «От успехов каждого — к достижениям страны».

«Маска скользит, бывает не видно лица. А за экраном защитным видно глаза преподавателя, мимику, все, что необходимо для передачи того, что педагог хочет сказать, особенно для малышей», — отметила губернатор.

Как стало известно URA.RU, департамент образования ХМАО уже изучает этот вопрос и ведет консультации с санитарными врачами. «Прорабатываем сейчас этот вопрос, (разрабатываем) возможный регламент использования, эффективность применения. Консультируемся с коллегами из Роспотребнадзора», — рассказал URA.RU глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Ранее URA.RU писало, что учителя не обязаны носить маски при ведении урока, но должны их надевать при близком (менее 1,5 метров) общении со школьниками. При этом педагогов могли перевести на абсолютный масочный режим, если бы случаи заражения детей в школах участились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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