06 октября 2020

Назначена дата прощания со свердловским куратором митингов

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Сход сторонников схимонаха Сергия у Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, малишевский олег
Олегу Малишевскому было 48 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание Олегом Малишевским, который курировал подготовку и проведение публичных мероприятий в Свердловской области, пройдет в Екатеринбурге 9 октября. Малишевский скончался 7 октября от инсульта.

Церемония прощания с начальником отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного министерства общественной безопасности состоится в Георгиевском зале Дома прощания «Вознесение». Начало траурного мероприятия назначено на 11:00. «Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Память о нем навсегда останется в сердцах его родных. Выражаем искренние соболезнования родным и близком Олега Петровича», — сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона.

Олег Малишевский родился в Баку в 1972 году, окончил Пермский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «юриспруденция». Работал в надзорных органах РФ и вышел на пенсию в звании полковника юстиции. После он поступил на госслужбу и возглавил отдел, который курировал подготовку и проведение публичных мероприятий в регионе. Малишевский скончался 7 октября в возрасте 48 лет. Причиной смерти сотрудника МОБа стал инсульт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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