07 октября 2020

Войну в Карабахе обсудили по линии Минобороны РФ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел вечером 7 октября телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом журналистам рассказали в российском военном ведомстве.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ. Подробностей беседы нет.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент России Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США, как напоминает RT, призвали обе стороны прекратить огонь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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