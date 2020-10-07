Войну в Карабахе обсудили по линии Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел вечером 7 октября телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом журналистам рассказали в российском военном ведомстве.
«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ. Подробностей беседы нет.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент России Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США, как напоминает RT, призвали обе стороны прекратить огонь.
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