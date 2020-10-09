09 октября 2020

Певец из Березовского покорил судей нового «Голоса»

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Певец выбрал команду Сюткина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певец Александр Еловских прошел слепое прослушивание в девятом сезоне музыкального шоу «Голос» на Первом канале. Его выбрали сразу двое судий.

«Александр исполняет песню Родриго Фоминса «Путь к свету», — говорится в описании видео выступления Еловских на официальном канале шоу в YouTube. Уточняется, что Фоминс стал с этой композицией лауреатом конкурса «Песня года».

На первом этапе шоу к жителю Березовского повернулись сразу двое судий — Валерий Сюткин и Пелагея. Еловских выбрал команду Сюткина. «Мне понравилось, такой голос упускать нельзя, поэтому буду краток: сочту за большое удовольствие если сделаете свой выбор в мою сторону», — сказал Сюткин после выступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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