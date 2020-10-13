Врач назвала болезни, симптомом которых являются холодные ноги

Холодные без видимых на то причин ноги могут оказаться признаком серьезных заболеваний. Достаточно соблюдать несколько рекомендаций, чтобы предотвратить развитие болезней, отметила врач-невролог группы клиник «Диадент» Ирина Ляскина.
«Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно (нарушения питания тканей конечностей — прим. ред.), полинейропатия (поражение периферических нервов — прим. ред.) различного происхождения: при сахарном диабете, сопутствующими заболеваниями печени и почек», — приводит слова Ляскиной «Пятый канал». Также холодные ноги могут свидетельствовать о хроническом отравлении тяжелыми металлами и злоупотреблении алкоголем.
В первую очередь невролог советует обратиться к врачу. Однако, если такой возможности нет, можно предупредить развитие заболеваний. Для этого нужно включить в рацион побольше белков, увеличить количество употребляемых овощей и фруктов, говорит медик. Кроме того, стоит начать принимать контрастный душ и ванны с морской солью для укрепления сосудов, заключила Ляскина.
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