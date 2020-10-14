Победа скульптора Константина Грюнберга в конкурсе на создание горельефа к 300-летию Екатеринбурга — исполнение обещания мэра Александра Высокинского, данное спикеру гордумы Игорю Володину летом, сообщает источник URA.RU. По словам собеседника агентства, в обмен на это Володин (по-прежнему конфликтующий с мэром) отказался лоббировать кандидатуру Грюнберга на награждение званием «Почетный гражданин Екатеринбурга».
Почетным горожанином 11 августа стал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов — креатура, поддерживаемая мэрией и резиденцией губернатора. При этом Володин настаивал на награждении Грюнберга. «Чтобы не создавать конфликт, Высокинский пообещал Володину, что, если депутаты поддержат Харитонова, власти впоследствии не оставят Грюнберга без внимания», — поделился источник.
Итоги конкурса на создание горельефа, который будет размещен на стене Плотинки, были подведены 9 октября. В состав жюри, выбравшего проект Грюнберга, входили чиновники, художники и скульпторы. Председательствовал в конкурсной комиссии скульптор Зураб Церетели.
Несмотря на то, что глава города исполнил обещание, атака гордумы на мэрию не отменяется. В частности, по информации агентства, депутаты намерены продолжить торг с администрацией по поводу принятия городского бюджета на 2021 год. Подтверждением этого стало публичное предупреждение Володина 14 октября о том, что дума откажется утверждать финансовый документ, если администрация города не сократит траты на пиар.
В разговоре с агентством Володин подтвердил наличие договоренности с Высокинским, но отметил, что дума «сейчас не нападает на мэрию». В окружении спикера отметили, что прекращение атак на чиновников не входило в летнее соглашение между мэрией и думой. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов отметил, что «конкурс прошел легитимно и при участии экспертов — в том числе из Москвы». «Поэтому о каких-либо договоренностях речи не идет», — сказа он.
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