15 октября 2020

Макс Корж представил новый трек «Ее виной»

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Макс Корж сообщил о премьере новой песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белорусский певец Макс Корж выпустил новый трек под названием «Ее виной». Песня уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.

О релизе музыкант сообщил 16 октября на своей странице «ВКонтакте». «Премьера нового трека. Макс Корж — „Её виной“. Наведем шума? Максимальный репост», — написал исполнитель.

За первые несколько часов песню прослушали больше 92 тысяч раз. Сама публикация набрала 106 тысяч просмотров, 16 тысяч «лайков» и почти две тысячи репостов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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