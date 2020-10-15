Макс Корж представил новый трек «Ее виной»

Макс Корж сообщил о премьере новой песни
Белорусский певец Макс Корж выпустил новый трек под названием «Ее виной». Песня уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.
О релизе музыкант сообщил 16 октября на своей странице «ВКонтакте». «Премьера нового трека. Макс Корж — „Её виной“. Наведем шума? Максимальный репост», — написал исполнитель.
За первые несколько часов песню прослушали больше 92 тысяч раз. Сама публикация набрала 106 тысяч просмотров, 16 тысяч «лайков» и почти две тысячи репостов.
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