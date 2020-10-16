Виталий Чачин сменил партийную окраску со «Справедливой России» на «Единую», но не оставил попыток попасть в думу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Судьбу полуразрушенной школы №14 в Артемовском городском округе, которую подрядилась отремонтировать строительная фирма кандидата в депутаты екатеринбургской гордумы Виталия Чачина, обсудили на совещании в свердловском минобразования. Об этом сообщила URA.RU врио мэра Артемовского Наталья Черемных.

«Понимая, что срок исполнения муниципального контракта очень короткий — 1 декабря 2020 года, — я обратилась к министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову. Накануне в министерстве состоялось совещание, на котором присутствовал и застройщик. Он пообещал, что выполнит обязательства в установленный срок», — рассказала Наталья Черемных. Она добавила, что нынешнее состояние объекта вызывает сомнения в исполнимости обязательств Виталия Чачина. Для проведения работ из бюджета Свердловской области выделено 137,6 млн рублей. По словам врио градоначальника, если сумма не будет освоена до 31 декабря текущего года, деньги вернут в областную казну, а муниципалитету придется заплатить штраф в размере 10% от суммы.

Контракт на капитальный ремонт школы заключило в мае 2020 года ООО «Сити Билдинг», управляющим которого является кандидат в депутаты екатеринбургской гордумы по избирательному округу №9 Виталий Чачин. Срок исполнения обязательств истекает 1 декабря. Виталий Чачин отказался комментировать URA.RU ситуацию. «У меня сейчас идет избирательная кампания, поэтому любые комментарии могут быть как реклама», — заявил застройщик.

Так в настоящее время выглядит школа №14 в Артемовском скриншот видео Ильдуса Юнусова, ОК

Изображения школы разместил в соцсетях артемовский общественник Ильдус Юнусов. Здание полуразрушено, строительные работы на объекте не ведутся. Согласно закону о госзакупках, в случае срыва муниципального контракта, подрядчику грозит штраф в размере 0,5% его стоимости, то есть, около 700 тысяч рублей, а также включение в реестр недобросовестных подрядчиков.