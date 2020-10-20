Путин и Макрон обсудили теракт во Франции и карабахский конфликт

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Россия и Франция усилит совместные меры по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Во время общения лидеры двух стран обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе, а также недавнее убийство французского учителя.

«Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом — варварским убийством французского учителя», — сообщается на сайте Кремля. Как уточнили в администрации президента, происшествие стало поводом усилить совместные действия РФ и Франции по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Также Путин сообщил Макрону, что Россия пытается предотвратить эскалацию боевых действий в Нагорном Карабахе. В ближайшее время стороны возобновят переговоры, чтобы дипломатически урегулировать ситуацию в регионе. Также президенты продолжат сотрудничество в рамках Минской группы ОБСЕ и Совета безопасности ООН.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя. Позже его застрелили полицейские. Макрон назвал ЧП терактом и объяснил преступление мужчины тем, что учитель «учил свободе слова», передает RT. Преподавателя посмертно наградили орденом Почетного легиона.

Также в парламенте Франции готовят документ о признании Нагорного Карабаха. Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана на этой территории обострился в конце сентября, напоминает агентство Nation News. Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь. Позже Ереван и Баку договорились о перемирии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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